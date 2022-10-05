SPOR
Giriş Tarihi : 05-10-2022 14:14

1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor   

Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.   

1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor   

Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle: 
8 Ekim Cumartesi  
16.00 İl Özel İdare - Abdullahpaşaspor  
18.00 Elazığ Üsküdarspor - Tayfunspor 
9 Ekim Pazar  
13.30 Hicret Gençlikspor - Harputspor 
15.00 Arıcaspor - Karakoçan 1985 
15.00 Paluspor - Baskil Şafakspor   
15.30 Doğukent Gençlikspor - Sivricespor 
17.00 Rüstempaşaspor - Elazığ Şekerspor 
17.30 Sanayi Sitespor - Kovancılarspor   
19.00 Maliyespor - Kovancılar Esnafspor  
 12 Ekim Çarşamba   
 19.00 Yeni Mahalle - Yolspor  

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